مسجل خطر يتعدى على قوات الشرطة بمحطة رمسيس لتهريب زوجته

كتب - فتحي عمر:

تمكنت الخدمات الأمنية بمحطة سكة حديد رمسيس، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر، تعدى على القوات بالضرب والسب والشتم، وأحدث ضجيجا لتهريب زوجته.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة إخطارا من الخدمة الأمنية المعينه لتأمين مأمورية عرض متهمين على نيابة الأزبكية، بلاغا بالقبض على "حامد. ا"، 39 عاما، سبق اتهامه في 32 قضية، أثناء تواجده على رصيف المحطة؛ لاتهامه بالتعدي على أفراد الخدمة بالسب والشتم والضرب؛ لتهريب زوجته "نوال"، 32 عاما، المحرر ضدها محضر جنح قسم شرطة الأزبكية.

وأمر للواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإرسال المتهم لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.