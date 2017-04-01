المعاينة: أزمة نفسية دفعت مريضا للانتحار من أعلى مستشفى الصدر بالعمرانية

كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على الانتحار، وقفز من الطابق الرابع بمستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، أمس الجمعة.

تلقى العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بسقوط أحد مرضى المستشفى من على ارتفاع جثة هامدة.

وكشفت معاينة الرائد أحمد حمدي، نائب مأمور قسم العمرانية، أن شابا في العقد الثالث من العمر، تم إيداعه المستشفى لإصابته بمرض الدرن، فأقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.