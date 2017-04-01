للرجل.. أكثر من طريقة لارتداء القميص الأسود

كتبت - هاجر حاتم:

اللون الأسود يعتبر المفضل لدى الكثير من الأشخاص، ولكن كثرة ارتدائه بنفس الطريقة، قد يجعلك لا تبدو جذابًا في مظهرك لمن حولك، لهذا نستعرض لك بهذا الألبوم أكثر من طريقة مختلفة لارتداء قميصك الأسود أو "التيشرت" المفضل لك.