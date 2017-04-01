تسير 800 كم.. «هيونداي» تفعل تقنية «خلايا الوقود» في سيارة جديدة

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تعكف شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية على اختبار سيارة جديدة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، من طراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV”، لطرحها في العام المقبل.

وبحسب مجلة "كار سكوبس"، فإن الشركة الكورية سنكشف عن السيارة على هامش دورة الألعاب الشتوية، والتي من المتوقع أن تشهد ظهور حيوي للتقنية الحديثة، والتي تعتمد على خلايا الوقود الهيدروجيني.

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وتساهم التقنية الجديدة لشركة هيونداي، في زيادة قدرات المحرك وتأهيله للسير مسافة تصل إلى 800 كم بدون تزود بالوقود، ما يعد طفرة في صناعة السيارات بشكل عام.

وتمثل التقنية الكورية الحديثة، تحديًا واضحًا لعمالقة صناعة السيارات في اليابان، هوندا وتويوتا، لاسيما وأن كلا الشركتين تفكر منذ وقت طويل في ابتكار تقنية حديثة للوقود تعتمد على الخلايا الهيدروجينية.