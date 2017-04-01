بينينجتون يقتحم تاريخ ديربي ليفربول وإيفرتون

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اقتحم ماتيو بينينجتون، مدافع إيفرتون الإنجليزي الشاب، قائمة تاريخية لمباريات ديربي "ميرسيسايد" أمام الغريم التقليدي ليفربول.

حيث سجل بينينجتون هدف التعادل لإيفرتون في مرمى الليفر خلال مباراة الفريقين عصر اليوم السبت، بملعب "أنفيلد" في الجولة 30 من البريمير ليج، ليحقق اللاعب الإنجليزي الشاب إنجازًا مزدوجًا بتسجيل هدفه الأول بالديربي في أول ظهور له في المسابقة.

وسلطت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم الضوء على إنجاز ماتيو بينينجتون، حيث أشارت إلى أنه أصبح خامس لاعب يفتتح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي خلال ديربي "ميرسيسايد".

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وتضم القائمة أيضًا 4 لاعبين آخرين، منهم النرويجي يون أرني ريزه ظهير أيسر ليفربول، وثلاثي من إيفرتون هم الاسكتلندي دونكان فيرجسون، ومواطنه ستيفن نايسميث، والبلجيكي كيفن ميرالاس.

إلا أن لاعب إيفرتون الشاب، لم يهنأ بهذا الإنجاز التاريخي حيث سقط فريقه إيفرتون في معقل ليفربول بنتيجة 3/1.