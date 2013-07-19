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بالصور| مسيرة بالدراجات البخارية لمؤيدي مرسي في أسيوط

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بالصور| مسيرة بالدراجات البخارية لمؤيدي مرسي في أسيوط بالصور| مسيرة بالدراجات البخارية لمؤيدي مرسي في أسيوط

كتب : سعاد أحمد الجمعة 19-07-2013 03:29

نظم مساء اليوم مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي مسيرة بالدراجات البخارية، والتي كانت دعت إليها القوى المؤيدة لمرسي ودعم الشرعية بأسيوط، للتنديد بالانقلاب العسكري والدعوة للحشد لمليونية الخلاص، غدا.

خرجت المسيرة من أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط، وجابت شوارع وميادين عمر مكرم ويسري راغب والمنفذ والمحطة والجمهورية وحمل المتظاهرون الأعلام والرايات المطالبة بعودة الرئيس مرسي، ووزعوا المنشورات التي تدعو الأهالي للمشاركة في مليونية "الخلاص" غدا بميدان عمر مكرم بأسيوط عقب صلاة التراويح.

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