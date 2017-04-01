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بايرن ميونيخ يواصل هيمنته على «البوندسليجا» بسداسية في مرمى أوجسبورج

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بايرن ميونيخ يواصل هيمنته على «البوندسليجا» بسداسية في مرمى أوجسبورج بايرن ميونيخ يواصل هيمنته على «البوندسليجا» بسداسية في مرمى أوجسبورج

التحرير

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فاز فريق بايرن ميونخ، على أوجسبورج، بـ6 أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الألماني «بوندسليجا».

افتتح ليفاندوفيسكي التسجيل للبايرن في الدقيقة الـ17، وفي الدقيقة الـ36 أضاف مولر الهدف الثاني للبافاري، لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن بهدفين نظيفين.

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في شوط المباراة الثاني، سجل ليفاندوفيسكي الهدف الثالث في الدقيقة الـ55، قبل أن يضيف تياجو الهدف الرابع في الدقيقة الـ62، وفي الدقيقة الـ79 عاد ليفانوفيسكي ليسجل الهدف الخامس للبايرن والثالث له في المباراة (هاتريك)، وسجل مولر الهدف السادس في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يواصل بايرن ميونخ تصدره للدوري الألماني برصيد 65 نقطة، ويحتل أوجسبورج المركز الـ15 برصيد 29 نقطة.

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