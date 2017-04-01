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زيدان يرد على بيكيه: «لن أدرب برشلونة أبدًا.. ريال مدريد نادٍ كبير»

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زيدان يرد على بيكيه: «لن أدرب برشلونة أبدًا.. ريال مدريد نادٍ كبير» زيدان يرد على بيكيه: «لن أدرب برشلونة أبدًا.. ريال مدريد نادٍ كبير»

التحرير

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أنه لن يدرب الغريم التقليدي برشلونة، في أي يوم من الأيام، ردًا على تصريحات جيرارد بيكيه، مدافع الفريق الكتالوني.

وقال زيدان، اليوم السبت، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ديبورتيفو ألافيس، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الليجا «لن أدرب يوما برشلونة، الآن لديكم عنوان لوضعه في أغلفة صحفكم غدًا».

وعن تصريحات بيكيه، قال زيدان «لا يهمني هذا الحديث كل ما يهمني هو أن نقدم عروضًا كبيرة تليق باسم هذا النادي في أرضية الملعب، ريال مدريد نادٍ كبير وسيبقى كذلك، تركيزنا على مباراة ألافيس ولا شيء آخر، لن أدخل في موضوع بيكيه، يمكنه قول رأيه، لكن هذا النادي كبير كما قلت».

كان بيكيه أثار الجدل عندما شكك في أحقية ريال مدريد في الفوز بلقب الموسم الماضي، من دوري أبطال أوروبا، فيما فتح النار على إدارة النادي الملكي.

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وتطرق زيدان، للحديث عن منافسه ألافيس، موضحًا "لقد فاز على إشبيلية وبرشلونة وتعادل مع أتلتيكو مدريد، ستكون المباراة صعبة ولن يكون الأمر سهلا، لكننا سعداء بعودة المباريات".

وتابع "لدينا الآن 9 مباريات لخوضها في ظرف 28 يومًا، سنحتاج لجميع لاعبي الفريق سنقاتل حتى النهاية".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، وله مباراة مؤجلة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثاني بفارق نقطتين.

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