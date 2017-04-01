كلوب يحقق إنجازا تاريخيا بعد الفوز على إيفرتون

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حقق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إنجازًا تاريخيًا بعد الفوز على إيفرتون 3-1، عصر اليوم السبت، بملعب "أنفيلد رود" ضمن منافسات الجولة 30 من "البريميرليج".

أصبح كلوب أول مدير فني في تاريخ ليفربول يستهل مشواره في ديربي "ميرسيسايد" بتحقيق 3 انتصارات متتالية، إذ بدأ بالفوز 3-1 في إياب الدوري الموسم الماضي، ثم الفوز بهدف في الدور الأول هذا الموسم، قبل أن يحقق الفوز 3-1 عصر اليوم.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إلى أن كلوب نجح في معادلة إنجاز أطول سلسلة لفريق ليفربول بدون هزيمة في مباريات الديربي، حيث بقى الريدز بدون هزيمة في 13 مباراة على التوالي، بالفوز 6 مرات مقابل 7 تعادلات.

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وحقق الريدز الإنجاز ذاته بالبقاء 13 مباراة بدون هزيمة أمام جاره وغريمه التقليدي إيفرتون خلال الفترة بين عامي 1972 و1978.

كما حافظ الريدز على سجله خاليًا من الهزائم على ملعبه "أنفيلد رود" في الديربي على مدار 17 عامًا في الدوري، حيث حقق 9 انتصارات مقابل 8 تعادلات منذ عام 2000.