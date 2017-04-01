في عيد ميلاده الـ41.. «سيدورف» من العبودية إلى تحطيم الأرقام القياسية

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يحتفل الهولندي المخضرم كلارنس سيدورف، اليوم السبت، بعيد مولده الـ41، والذي قرر اعتزال كرة القدم في 14 يناير 2014، بعد مسيرة احترافية مليئة بالانجازات في ملاعب كرة القدم.

في التقرير التالي نستعرض أبرز المحطات والأرقام في حياة سيدورف:-

حياته

ولد في باراماريبو في سورينام من أب كان عبدًا لدى رئيسه الألماني الذي أطلق سراحه فيما بعد، فحمل ابنه اسم الأخير سيدورف، ثم كانت البداية في أكاديمية أياكس أمستردام الشهيرة ومنها انطلق إلى غزو أهم الكؤوس الأوروبية (دوري الأبطال) في أعرق الأندية في القارة العجوز ليخوض مسيرة كروية عظيمة.

موقف أول بطاقة حمراء

لم يحصل سيدورف طوال مسيرته على أي بطاقة حمراء سوى مرة وحيدة عبر موقف طريف بعد أكثر من 800 مباراة بدون أي حالة طرد، إذ حصل على بطاقتين صفراوين بسبب إصراره على الخروج من الملعب من جهة غير التي كان يشير إليه الحكم للخروج منها، ليشهر له البطاقة الحمراء، التي تسببت له في دهشة ثم ابتسامة عريضة بعد سنوات طويلة لم يذق خلالها طعم الخروج مطرودًا من المستطيل الأخضر.

مسيرته الدولية

شارك سيدورف طوال مسيرته في كأس عالم واحد فقط مع منتخب هولندا عام 1998 في فرنسا، لكن فريقه غاب عن نسخة عام 2002 بحلوله ثانيًا وراء البرتغال. ولعب مع المنتخب في كأس أوروبا 1996 و2000 و2004، وفي عام 2006 لم تكن علاقته جيدة مع المدرب ماركو فان باستن ولم يكن ضمن التشكيلة الرسمية لكأس العالم.

على الرغم من عودته إلى صفوف المنتخب في 15 نوفمبر عام 2006، رفض الدعوة التي وجهت إليه للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية 2008 واعتزل اللعب دوليًا بشكل نهائي، بعد أن خاض 87 مباراة دولية بين 1994 و2008.

أرقام في حياة سيدورف

(3) يمتلك سيدورف رقمًا قياسيًا مميزًا له لا ينافسه فيه أحد حتى الآن، فهو اللاعب الوحيد بتاريخ دوري أبطال أوروبا الذي حقق اللقب مع 3 أندية مختلفة: مرة مع أياكس أمستردام عام 1996، وأخرى مع ريال مدريد عام 1998، ومرتين مع ميلان عامي 2003 و2007، وهو رقم خيالي لم ينجح أي لاعب في تحقيقه حتى الآن.

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(4) عدد أشقاء كلارنس الثلاثة، سيدريك، راملي ويورجن بالإضافة إلى ابن أخيه ريجيليو جميعهم لاعبون محترفون.

(6) عدد الأندية التي لعب لها الهولندي في 23 موسمًا مارس فيها كرة القدم، جمع خلالها 20 لقبًا خلال مسيرته في صفوف أياكس أمستردام، ريال مدريد وميلان. في المقابل، لم يحرز أي لقب في صفوف سمبدوريا وإنترناسيونالي الإيطاليان وبوتافوجو ريجاتاس البرازيلي.

(6) عدد الألقاب التي حصدها في صفوف أياكس النادي الذي شهد انطلاقته وذلك في 3 مواسم دافع فيها عن ألوانه ولعب في صفوفه 82 مباراة أحرز خلالها 11 هدفًا.

(6) عدد اللغات التي يجيدها سيدورف: الهولندية، الإنجليزية، الإيطالية، البرتغالية، الأسبانية، والسورينامية.

(18) كان سيدورف في الثامنة عشرة من عمره عندما خاض أول مباراة دولية له في صفوف هولندا وتحديدا في 14 ديسمبر 1994 ضد لوكسمبورج وفازت هولندا (5-0) في روتردام.

(21) عدد الأهداف التي سجلها سيدورف في صفوف ريال مدريد في 3 سنوات ونصف قضاها معه، إذ كان لاعب الوسط ورقة رابحة في صفوف الفريق الملكي حيث فاز معه بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

(93) عدد المباريات التي خاضها مدافعًا عن ألوان إنترناسيونالي الإيطالي في سنتين ونصف، أشركه المدربون هكتور كوبر، مارتشيلو ليبي ثم ماركو تارديللي، في مراكز عدة ربما بسبب وفرة اللاعبين من دون أن يجدوا المركز المناسب له.

(123) عدد الأهداف التي سجلها في مسيرته الكروية، وهو رقم جيد لهذا اللاعب الكامل الذي يتألق في وسط الملعب بفضل فنياته العالية وقوة الجسدية وقوة تسديداته البعيدة المدى والدقيقة.

(431) عدد المباريات التي خاضها في صفوف ميلان في مختلف المسابقات، ليصبح اللاعب الأجنبي الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ النادي بعد أن حطم الرقم القياسي لأسطورة النادي نيلز ليدهولم.

انضم سيدروف من نادي إنترناسيونالي إلى نادي ميلان من دون ضجة كبيرة، إذ جاء ضمن صفقة انتقال فرانشيسكو كوكو من ميلان إلى إنترناسيونالي، ولعب سيدروف في خط وسط ميلان إلى جانب أندريا بيرلو وجينارو جاتوسزو، وأدى دورًا حاسمًا في إحراز فريقه دوري أبطال أوروبا مرتين، كأس العالم للأندية مرة واحدة، بطولة إيطاليا مرتين، كأس ايطاليا مرة واحدة، وكأس السوبر الإيطالية 4 مرات.