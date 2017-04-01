«Game of Thrones» لن يكون الأول.. أعمال أوصلت خالد أبو النجا إلى العالمية

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فجر موقع "Scoop Team" مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلن انضمام الفنان خالد أبو النجا إلى الجزء السابع من المسلسل الشهير "لعبة العروش.. Game of Thrones"، الذي يحظى بمشاهدة واسعة.

ويقول "أبو النجا" عن هذا الدور: "لا يمكنني قول الكثير عن الدور، لكن الأكيد أنه سيصيبكم بالجنون، هو دور ذو شخصية محركة بشكل كبير، ويظهر تأثيرها ضمن أحداث الحلقة الثالثة من الجزء السابع، المقرر بدء عرضه في 16 يوليو المقبل".

الجدير بالذكر أن هذه التجربة ليست الأولى عالميًا لخالد أبو النجا، فقد شارك في عدد من الأفلام والمسلسلات الأجنبية التي ساهمت في ترويج اسمه، ونرصد أبرزها خلال هذا التقرير.

مسلسل "Tyrant"

شارك "أبو النجا" في الموسم الثالث من مسلسل الدراما السياسية "Tyrant" أو "الطاغية"، حيث قام بدور "الشيخ القاضي"، وهو رجل مسلم يخوض الانتخابات الرئاسية فى دولة "أبدين"، حيث يحاول "أبو النجا" توعية الناس بحقوقهم السياسية من منظور دينى.

وأثار عرض الجزء الأول من المسلسل في 2014 الكثير من الجدل، ليس فقط بسبب مكان تصويره الذي قيل إنه في إسرائيل، بل بسبب قصته التي تحاكي قصة الثورة السورية وآل الأسد مع اختلافات بسيطة، وهو الأمر الذي نفاه "أبو النجا"، بالرغم من إعلان صنّاع العمل والمشاركين به صراحةً أن المسلسل مستوحى من الأزمة السورية.

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خرج "أبو النجا" أيضًا لينفي الكثير من الشائعات التي طالت المسلسل، خاصةً ما أثير حول ذهابه إلى إسرائيل، مؤكدًا أن موقع التصوير كان في المجر، وأنه ما كان ليسافر أبدًا إلى الدولة العبرية.

وكان برنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا سينما"، قد زعم أن مؤلف المسلسل إسرائيلي، ويُدعى "جدعون ريف"، لكن أبو النجا خرج لينفي هذه الشائعة أيضًا، عبر موقع "تويتر"، قائلًا: "مفيش فايدة في إعلامنا، المؤلف أمريكي في ٢٠١٦".

"واجب وطني" civic duty

ساهم أيضًا أبو النجا في فيلم "واجب وطني" civic duty، وشاركه بطولة العمل الممثل الأمريكي، بيتر كراوز، والذي قام بدور أمريكي يحول حياة جاره المسلم العربي "أبو النجا" إلى جحيم، بسبب حكمه المسبق عليه بأنه إرهابي، حيث يدور الفيلم حول النظرة العنصرية من جانب بعض المواطنين الغربيين للعرب والمسلمين، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات، كان أهمها مهرجان "تريبكا" السنيمائي الأمريكي.