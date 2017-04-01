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ننشر أسماء مصابي تفجير مركز تدريب الشرطة في طنطا

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ننشر أسماء مصابي تفجير مركز تدريب الشرطة في طنطا ننشر أسماء مصابي تفجير مركز تدريب الشرطة في طنطا

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية

الغربية والقاهرة - مروة شاهين وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية أن الانفجار الذي شهده محيط مركز تدريب قوات الشرطة في دائرة قسم شرطة ثان طنطا، اليوم السبت، أسفر عن سقوط 13 مصابًا من أفراد الشرطة، فضلاً عن 3 آخرين مدنيين بينهم سيدة، تصادف وجودهم بموقع الانفجار.

إلى ذلك، أفاد مصدر في مستشفى جامعة طنطا بخطورة حالة ثلاثة من المصابين، الذين حصل مصراوي على أسمائهم، وهم: حسن رشاد عبد المعطي، وعادل عبد الحميد سعيد علي هشام السعيد أحمد، وإبراهيم زكي شمس، والسيد جابر حسين، وبيومي محروس، ومحمد أبو الفتوح عبد الرحمن، ورضا علي فرج الشامي، وفاطمة فوزي حمودة، وإبراهيم مصطفى إبراهيم، والسيد إبراهيم سالم، ومحمد فؤاد خطاب، ومحمد أحمد نوفل، وأيمن سعيد علي، وأحمد عبد الغني إبراهيم، ومحمود شكري.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، إن القيادات الأمنية، ورجال الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات انتقلوا إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع انفجار لعبوة كانت مزروعة بدراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة 13 من أفراد الشرطة وثلاثة من المواطنين تصادف تواجدهم بمكان الواقعة، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة طنطا.​

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مصراوي Masrawy

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