حبس ربة منزل جمعت بين زوجين في وقت واحد بأكتوبر

أمر المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم السبت، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها؛ لاتهامها بالزنا والجمع بين زوجين في وقت واحد.

وذكرت تحقيقات المستشار إيهاب العوضي، مدير النيابة، أن ضابط شرطة تزوج عرفياً من ربة منزل بعقد زواج مزور، على الرغم من علمه بارتباطها بعقد زواج رسمي مع رجل آخر بمدينة 6 أكتوبر، وأنه أثناء تواجدهما داخل إحدى الشقق السكنية في أكتوبر دخل الزوج المنزل عليهما، فقفز عشيق الزوجة من الطابق الثالث، الذي أدى لإصابته بجروح وكسور في أنحاء جسده.

واعترفت الزوجة التي تبلغ 33 عاما في التحقيقات، أنها متزوجة من ضابط بالمعاش، وتعرفت على الآخر وتزوجا عرفيا لأن زوجها كان متزوج من أخرى وتردد عليها في أوقات متباعدة باعتبارها زوجته الثانية.

واستعلمت النيابة من مستشفى الشرطة بالعجوزة عن حالة الضابط عشيق الزوجة الصحية تمهيدا لسماع أقواله حول الواقعة، وطلبت تحريات للوقوف على ظروف الحادث وملابساته.

واتهم الزوج الأول في التحقيقات زوجته بالزنا، وإقامة علاقة غير شرعية مع الضابط الآخر.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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