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التحقيقات في تعذيب طفلة بالسلام: الأم استخدمت مكواة ساخنة لتأديبها

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التحقيقات في تعذيب طفلة بالسلام: الأم استخدمت مكواة ساخنة لتأديبها التحقيقات في تعذيب طفلة بالسلام: الأم استخدمت مكواة ساخنة لتأديبها

مصراوي Masrawy

قسم شرطة السلام

كتب – صابر المحلاوي:

أمرت نيابة السلام، برئاسة المستشار وائل مهدي، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بتعذيب طفلتها بسبب تبولها على نفسها وإفشاء اسرار المنزل للجيران.

وكشفت التحقيقات أن ربة المنزل استخدمت سكين بعد تسخينها على النار وحرق ابنتها "جودي"، 4 سنوات، في أماكن متفرقة من جسدها، كما استخدمت المتهمة مكواة وحرقت بها رأس ابنتها، بدعوى عقابها.

واعترفت المتهمة في التحقيقات بضرب ابنتها بغرض تأديبها لعدم إفشاء أسرار المنزل للجيران والتنبيه عليها بعدم التبول على نفسها، ولم تقصد تعذيبها على الإطلاق.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة جودي على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ لقسم شرطة السلام من جيران المتهمة يفيد بتضررهم من بكاء الطفلة باستمرار وتعرضها للضرب والتعذيب من قبل والدتها، وانتقلت قوة على الفور وألقت القبض على المتهمة وأحالتها للنيابة التي اصدرت قرارها المتقدم.

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