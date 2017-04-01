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فيديو| «التموين»: توافر كافة السلع من بداية أبريل ولمدة 3 أشهر

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فيديو| «التموين»: توافر كافة السلع من بداية أبريل ولمدة 3 أشهر فيديو| «التموين»: توافر كافة السلع من بداية أبريل ولمدة 3 أشهر

التحرير

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أكد ممدوح رمضان، مستشار وزير والتجارة الداخلية، أن كافة السلع ستكون متوفرة في منافذ البقالة التموينية، من بداية أبريل، وحتى ما بعد شهر رمضان المقبل لمدة 3 أشهر مقبلة.

أضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "أكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه لكل مواطن 21 جنيهًا يحصل بها على ما يريد من بين 21 سلعة، موضحًا أن للمواطن حق الحصول على كيلو السكر بسعر 8 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه، بأقل من سعره في السوق بـ2.5 جنيهًا، وكذلك زجاجة زيت بنحو 12 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا، بأقل 3 جنيهات عن سعر السوق.

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