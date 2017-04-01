بالصور- رئيس الوزراء يتفقد مستشفى العجوزة للشرطة و''المعادي العسكري''

كتب- محمد غايات:

تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، السبت، يرافقه كلًا من وزيري الداخلية والصحة، مستشفى العجوزة للشرطة ومستشفى المعادي العسكري.

وكان مصدر حكومي كشف لـ"مصراوي"، أن المهندس شريف إسماعيل، يتفقد السبت عددًا من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة.

جاء ذلك عقب لجاء ضم رئيس الوزراء مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع.