بالصور.. أول أبريل ممنوع الدخول بدون "مخدتك" في هذه الأماكن.. والسبب

كتب - هشام عواض:

تختلف حول العالم اشكال الاحتفالات الشعبية التي تدخل السرور في قلوب الناس وترفه عنهم، ومن أكثر هذه المناسبات صخبًا اليوم العالمي لمعارك الوسائد.

في بدايات شهر أبريل من كل عام، تقام احتفاليات اليوم العالمي لمعارك الوسائد في العديد من دول العالم مثل إنجلترا وهولندا وألمانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهونج كونج.

والفعالية عبارة عن قيام كل الموجودين بضرب بعضهم بعضًا بوسائد الريش التي يحضرونها معهم من المنزل، بحسب "ديلي ميل".

وتقام الاحتفالية في ساحة كبيرة، ولا يسمح لأي شخص بدخول الساحة من دون وسادة، كما يوجد قاعدتين هما لا تضرب أحد ليس معه وسادة أو يحمل كاميرا.