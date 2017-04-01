بالصور .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد حمدي الميرغني بهذه الطريقة

شيماء مصطفى

هنأ عدد من نجوم مسرح مصر ، صديقهم الفنان حمدي الميرغني، بمناسبة عيد ميلاده

ونشر عدد من الفنانين، عبر صفحاتهم الشخصية بموقع انستجرام، صورا وتعليقات يهنئون زميلهم بمناسبة عيد ميلاده.

مصطفى خاطر:

نشر الفنان مصطفى خاطر، صورة تجمعه بالميرغني وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب يا أغلى بنئادم، أنا عمري ما شفت واحد مبيحبكش، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان، أصيل وابن أصول".

أس أس:

طرح الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، عبر صفحته، صورة تجمعه بالميرغني وعلق عليها قائلا" ابن السويس البار، عسلية مسرح مصر، الرجل الصعيدي الحر، كل سنة وانت طيب يا أخويا".

ويزو:

هنأت الفنانة ويزو صديقها، حيث نشرت فيديو له، وعلقت عليه قائلة "كل سنة وانت عسل يا أبو ضحكة قمر، وعقبال سنين كتير يا حمدي يا سكر".

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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