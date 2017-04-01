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بالصور .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد حمدي الميرغني بهذه الطريقة

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بالصور .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد حمدي الميرغني بهذه الطريقة بالصور .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد حمدي الميرغني بهذه الطريقة

 
هنأ عدد من نجوم ، صديقهم الفنان حمدي الميرغني، بمناسبة عيد ميلاده
 
ونشر عدد من الفنانين، عبر صفحاتهم الشخصية بموقع انستجرام، صورا وتعليقات يهنئون زميلهم بمناسبة عيد ميلاده.
 

مصطفى خاطر:

نشر الفنان مصطفى خاطر، صورة تجمعه بالميرغني وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب يا أغلى بنئادم، أنا عمري ما شفت واحد مبيحبكش، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان، أصيل وابن أصول".
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أس أس:

طرح الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، عبر صفحته، صورة تجمعه بالميرغني وعلق عليها قائلا" ابن السويس البار، عسلية مسرح مصر، الرجل الصعيدي الحر، كل سنة وانت طيب يا أخويا".
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ويزو:

هنأت الفنانة ويزو صديقها، حيث نشرت له، وعلقت عليه قائلة "كل سنة وانت عسل يا أبو ضحكة قمر، وعقبال سنين كتير يا حمدي يا سكر".
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المصدر : مصراوى

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