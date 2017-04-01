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خلطة العطار بالسبع اعشاب سر خسارة 10 كيلو في 30 يوم دون حمية و دون الاحساس بالجوع تذيب دهون الكرش على المضمون

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خلطة العطار بالسبع اعشاب سر خسارة 10 كيلو في 30 يوم دون حمية و دون الاحساس بالجوع تذيب دهون الكرش على المضمون خلطة العطار بالسبع اعشاب سر خسارة 10 كيلو في 30 يوم دون حمية و دون الاحساس بالجوع تذيب دهون الكرش على المضمون

خلطة العطار بالسبع اعشاب سر خسارة 10 كيلو في 30 يوم دون حمية و دون الاحساس بالجوع تذيب دهون على المضمون حصريا على مجلة الاولى في عالم الرشاقه و التخسيس

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المكونات و الاستعمال

المكونات

كوب بذور الشمر

نصف كوب قرفة

 

كوب زنجبيل مطحون

ملعقة سنا مكي

فنجان بابونج

نصف كوب مطحون الكمون

ملعقة بردوقش

التحضير

يمزج الكل جيدا بالخلاط

الاستعمال

ملعقة صغيره في كوب ماء مغلي يغطى مدة 10 دقائق و يشرب  بعد كل وجبه بنصف ساعة 3 مرات في اليوم .

تنويه

يجب الابتعاد تماما عن المشروبات الغازيه و المعجنات ليلا .

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المصدر : مجلةرجيم

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