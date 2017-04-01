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على غرار جهاد جريشة.. لقطة تحكيمية تثير الجدل في الدوري الإسباني

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على غرار جهاد جريشة.. لقطة تحكيمية تثير الجدل في الدوري الإسباني على غرار جهاد جريشة.. لقطة تحكيمية تثير الجدل في الدوري الإسباني

التحرير

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أثارت لقطة تحكيمية جدلا واسعا في الدوري الإسباني "الليجا" أثناء المبارة التي جمعت إيبار مع فياريال، في الأسبوع 29، وانتهت بفوز الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة لمسة يد واضحة وصريحة من مدافع إيبار، بعد عرضية من لاعب فياريال داخل منطقة الجزاء، وتحت أنظار الحكم الذي لم يحتسب أي خطأ على أصحاب الأرض، الأمر الذي أثار جنون لاعبي الضيوف لعدم إحتساب الحكم للخطأ.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا مصورا للواقعة، مشبهين إياها بواقعة عدم إحتساب الحكم المصري جهاد جريشة ركلة جزاء واضحة في المباراة التي جمعت الزمالك مع للمقاصة في الدوري.

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الجدير بالذكر أن فياريال يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة، فيما يحتل إيبار المركز السابع برصيد 44 نقطة.

لقطة تحكيمية مثيرة على طريقة جهاد جريشة

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التحرير

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