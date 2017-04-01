تخلصي من الكرش و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و و دعي حتى 10 كيلو في الشهر حصريا على مجلة رجيم نقدم لك اقوى وصفه اروبيه للتخلص من الكرش و الارداف دون عناء .
تخلصي من الكرش و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و ودعي حتى 10 كيلو في الشهر
مكونات الخلطة و طريقه استعمالها
ملعقة عسل
ملعقة قرفه
ملعقة كاكاو سادة
نمزجهم و ناكل المزيج على الريق و ننتظر نصف ساعه الى ساعه لنفطر صباحا .
فوائد المزيج
يسد الشهيه
يحرق الدهون
يسرع الاستقلاب
يزيد في هرمون السعادة
يعدل نسبه السكر في الدم
يجب اتباع نظام غذائي صحي و ممارسه الرياضه للتحصل على النتائج المرجوة
المصدر : مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads