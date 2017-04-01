تخلصي من الكرش و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و ودعي حتى 10 كيلو في الشهر

شيماء مصطفى

تخلصي من الكرش و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و و دعي حتى 10 كيلو في الشهر حصريا على مجلة رجيم نقدم لك اقوى وصفه اروبيه للتخلص من الكرش و الارداف دون عناء .

تخلصي من الكرش و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و ودعي حتى 10 كيلو في الشهر

مكونات الخلطة و طريقه استعمالها

ملعقة عسل

ملعقة قرفه

ملعقة كاكاو سادة

نمزجهم و ناكل المزيج على الريق و ننتظر نصف ساعه الى ساعه لنفطر صباحا .

فوائد المزيج

يسد الشهيه

يحرق الدهون

يسرع الاستقلاب

يزيد في هرمون السعادة

يعدل نسبه السكر في الدم

يجب اتباع نظام غذائي صحي و ممارسه الرياضه للتحصل على النتائج المرجوة

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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