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تخلصي من الكرش و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و ودعي حتى 10 كيلو في الشهر

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تخلصي من الكرش و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و ودعي حتى 10 كيلو في الشهر تخلصي من الكرش و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و ودعي حتى 10 كيلو في الشهر

تخلصي من و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و و دعي حتى 10 كيلو في الشهر حصريا على مجلة نقدم لك اقوى وصفه اروبيه للتخلص من الكرش و الارداف دون عناء .

cannelle

تخلصي من الكرش و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و ودعي حتى 10 كيلو في الشهر

مكونات الخلطة و طريقه استعمالها

cannelle (1)

ملعقة عسل

 

ملعقة قرفه

ملعقة كاكاو سادة

نمزجهم و ناكل المزيج على الريق و ننتظر  نصف  ساعه الى ساعه لنفطر صباحا .

.36

فوائد المزيج

يسد الشهيه

يحرق

يسرع الاستقلاب

يزيد في هرمون السعادة

يعدل نسبه السكر في الدم

Cinnamon in closeup

 يجب اتباع نظام غذائي صحي و ممارسه الرياضه للتحصل على النتائج المرجوة

 

المصدر : مجلةرجيم

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