المشروب المعجزة ودعت معه 100 كيلو و دخلت عالم الثمانينات في شهرين حصريا على مجلة رجيم . هذا المشروب اساسه عشبة اسمها بالعربي رعي الحمام و بالانكليزي Vervain اما بالفرنسي فهي verveine .
المشروب المعجزة ودعت معه 100 كيلو و دخلت عالم الثمانينات في شهرين
قد يوجد لها تسميات اخرى حسب البلد لكن هذه الاسامي كفيله بان توصلك اليها .
ما فائدتها
لرعي الحمام فوائد كثيرة فهي عشبه تساعد على التخلص من الرشح و الزكام اما في مجال التخسيس ففائدتها تكون في
– اخراج الغازات
– اخراج المياه المحتبسة
– تسريع الحرق في جسم الانسان .
تحضير مشروب العشبة
في لتر ماء نضع مقدار حفنه من العشبة و نغليها و نضيف لها ملعقة مبشور قشور الليمون و نغطيها
طريقه شرب العشبة
على الريق و قبل فطور الصباح بساعه
بعد الغذاء و العشاء بنصف ساعة
تعليمات
يجب تخفيف الاكل و تنظيمه 3 مرات في اليوم فقط
شرب المياه
القيام باي نشاط رياضي
المصدر : مجلة رجيمإعلان - Ads إعلان - Ads