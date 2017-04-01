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المشروب المعجزة ودعت معه 100 كيلو و دخلت عالم الثمانينات في شهرين

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المشروب المعجزة ودعت معه 100 كيلو و دخلت عالم الثمانينات في شهرين المشروب المعجزة ودعت معه 100 كيلو و دخلت عالم الثمانينات في شهرين

المشروب المعجزة ودعت معه 100 كيلو و دخلت عالم الثمانينات في شهرين  حصريا على مجلة . هذا المشروب اساسه عشبة اسمها بالعربي رعي الحمام و بالانكليزي Vervain اما بالفرنسي فهي  verveine .

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المشروب المعجزة ودعت معه 100 كيلو و دخلت عالم الثمانينات في شهرين

قد يوجد لها تسميات اخرى حسب البلد  لكن هذه الاسامي  كفيله بان توصلك اليها .

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ما فائدتها

لرعي الحمام فوائد كثيرة  فهي عشبه تساعد على التخلص  من الرشح و الزكام اما في مجال التخسيس ففائدتها تكون في

– اخراج الغازات

– اخراج المياه المحتبسة

– تسريع الحرق في جسم الانسان .

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تحضير مشروب العشبة

في لتر ماء نضع مقدار حفنه من العشبة و نغليها و نضيف لها ملعقة مبشور قشور الليمون و نغطيها

طريقه شرب العشبة

على الريق و قبل فطور الصباح بساعه

بعد الغذاء و العشاء بنصف ساعة

تعليمات

يجب تخفيف الاكل و تنظيمه 3 مرات في اليوم فقط

شرب المياه

القيام باي نشاط رياضي

0.32

 

المصدر : مجلة رجيم

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