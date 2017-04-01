الشراب السحري يضاعف سرعة الحرق و يحرق الشحوم بطريقه غير معقولة في 5 ايام

شيماء مصطفى

الشراب السحري يضاعف سرعة الحرق و يحرق الشحوم بطريقه غير معقولة في 5 ايام حصريا على مجلة رجيم نقدم لك الشراب السحري ذو المكونات البسيطة .

الشراب السحري يضاعف سرعة الحرق و يحرق الشحوم بطريقه غير معقولة في 5 ايام

قم بتحضير اقوى شراب يسرع الحرق و يذيب الشحوم باتحاد مكونين فقط هما الكرفس و الليمون

المكونات

400 غرام كرفس .

1 كيلو ليمون .

التحضير

ضع الكرفس في لترين ماء مع مبشور قشور الليمون ضعه فوق النار 20 دقيقه و اتركه مدة 6 ساعات ثم قم بتصفيته و ضف بعد ذلك اضف عصير الليمون .

لافضل نتائج اشرب كوب من الخليط بعد تخفيفه بقليل من الماء قبل الوجبات بربع ساعه و بعدها بنصف ساعة





المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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