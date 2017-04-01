الشراب السحري يضاعف سرعة الحرق و يحرق الشحوم بطريقه غير معقولة في 5 ايام حصريا على مجلة رجيم نقدم لك الشراب السحري ذو المكونات البسيطة .
الشراب السحري يضاعف سرعة الحرق و يحرق الشحوم بطريقه غير معقولة في 5 ايام
قم بتحضير اقوى شراب يسرع الحرق و يذيب الشحوم باتحاد مكونين فقط هما الكرفس و الليمون
المكونات
400 غرام كرفس .
1 كيلو ليمون .
التحضير
ضع الكرفس في لترين ماء مع مبشور قشور الليمون ضعه فوق النار 20 دقيقه و اتركه مدة 6 ساعات ثم قم بتصفيته و ضف بعد ذلك اضف عصير الليمون .
لافضل نتائج اشرب كوب من الخليط بعد تخفيفه بقليل من الماء قبل الوجبات بربع ساعه و بعدها بنصف ساعة
المصدر : مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads