بالصور: إصابة 15 شرطيا في انفجار سيارة أمام مركز تدريب الشرطة بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الغربية أن سيارة دايو لانوس بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية 8327 ع ب س" ودراجة بخارية انفجرا اليوم السبت، أمام مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا، ما أدى الى إصابة 15 فردا بإصابات بالغة تم نقلهم الى مستشفى جامعة طنطا .

وأشار المصدر في تصريح لمصراوي، أن سبب الانفجار غير معلوم وجارٍ فحص السيارة المتفجرة لبيان سبب الانفجار والكشف عن وجود اي مواد متفجرة داخلها.

وانتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ وخبراء المفرقعات والقيادات الأمنية بالغربية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة وجارٍ تمشيط المنطقة وفحص جميع السيارات بالكامل .