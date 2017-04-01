بالصور.. وقفة احتجاجية للعاملين بمستشفى الداخلة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نظم عدد من العاملين بمستشفى الداخلة المركزي بالوادي الجديد، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، على علي خلفية إقالة المدير الدكتور محمد أبو بكر بسبب تقرير أعدته لجنة تابعه للرقابة الإدارية عن وجود مخالفات.

وطالب العاملون خلال وقفتهم بالتحقيق في المخالفات التي رصدتها لجنه التفتيش التابعة للرقابة الإدارية، قبل اتخاذ قرار مباشر بإقالة مدير المستشفى.

وكان الدكتور محمد موسي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ، أصدر قرارا أمس الجمعه بإعفاء الدكتور محمد محمود أبوبكر من عملة كمدير لمستشفى الداخلة العام على خلفية المخالفات التي اكتشفت بمعرفة لجنة التفتيش بالمديرية وهيئة الرقابة الإدارية وتكليف الدكتور محمد موسى بشندى نائب مدير المستشفى للقيام بأعمال المدير، لحين صدور تعليمات أخرى .