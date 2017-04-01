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الداخلية: غلق أكثر من ألف مقهى مخالف في 9 محافظات خلال شهرين

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الداخلية: غلق أكثر من ألف مقهى مخالف في 9 محافظات خلال شهرين الداخلية: غلق أكثر من ألف مقهى مخالف في 9 محافظات خلال شهرين

مصراوي Masrawy

غلق أكثر من ألف مقهى مخالف

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملاتها المكبرة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المقاهي والكافيهات والمطاعم المخالفة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال شهرين عن غلق ألف و129 مقهى مخالف بمحافظات القاهرة، والجيزة، ومطروح، والغربية، وكفر الشيخ، والقليوبية، والفيوم، والمنيا، والبحر الأحمر، وتحرير مخالفات لنحو ألفين و266 مقهى مخالف بمحافظات الجمهورية.

كما أسفرت نتائج الحملات الأمنية عن إزالة نحو ألفي حالة إشغالات بمحافظات القاهرة ،والإسكندرية، والغربية، والقليوبية، ودمياط ، وجنوب سيناء ، والمنيا ، والأقصر، وضبط 215 مقهى مخالفا لقانون البيئة بمحافظات الإسكندرية، والغربية، وجنوب سيناء، والمنيا.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .. ومواصلة الحملات على مستوى الجمهورية لضبط ما يستجد من مخالفات.

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مصراوي Masrawy

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