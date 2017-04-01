"قشر البصل" أغلى من الثمرة نفسها في هذا البلد.. تعرف على السبب

كتبت - هاجر حاتم:

"تلوين البيض" من أهم طقوس يوم "عيد الفصح" لدى المسيحين حول العالم، ولأن تلوين البيض يحتاج الكثير من الأغراض للحصول على شكل جيد العيد، قد يتطلب الأمر بعض الألوان الكيميائية التي قد تؤثر على صحة الإنسان.

لهذا جاءت قشور البصل التي يتم وضعها أثناء "سلق" البيض هي البديل الأساسي للحصول على لون "أحمر طبيعي" جميل دون الإضرار بصحة الإنسان.

لذلك ليس من الغريب أن تجد أكياس قشور البصل تباع في الأسواق قبل "عيد الفصح" في سويسرا، وبثمن غالي يصل إلى 33.5 دولار للكيلو، في حين يباع البصل بـ 30 دولار للكيلو الواحد، وفقًا لما ذكره موقع odditycentral.