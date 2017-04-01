فوائد الليمون للكلى

شيماء مصطفى

عادة ما يتم استعمال الليمون في العديد من الوصفات الطبية الطبيعية ، و ذلك يرجع إلى كونه غنياً إلى حد عالي بمجموعة من المعادن ، و الفيتامينات إضافةً إلى الأملاح ، و التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم ، و تعمل علاوة على ذلك بتطهيره ، و تخليصه من البكتيريا أو الجراثيم المسببة للعديد من الأمراض ، و المشاكل الصحية .

أهم الفوائد الصحية لليمون و الخاصة بالكلى :- يوجد عددا من الفوائد الصحية الخاصة بالليمون للكلى و منها :-

أولاً :- يعمل الليمون على الإقلال من درجة حموضة البول مما يمنع ، و بشكل قوي تكون أوكسالات الكالسيوم ، هذا علاوة على منع حصى حمض اليوريك من التكون .

ثانياً :- تعد حصى الكلى من أحد أكثر الأمراض الخاصة بالكلى انتشاراً ، و ذلك حول العالم ، و هي تكون عبارة عن تلك الحصوات الصغيرة الحجم من الكالسيوم ، و التي تتجمع مع بعضها البعض لتشكل حصوة كبيرة الحجم مما ينتج عنه الإحساس بألم شديد ، و قوي للمريض حيث قد أثبتت العديد من النتائج الخاصة بالأبحاث الطبية الحديثة أن المداومة ، و الانتظام على تناول الليمون يعمل على منع تشكل الحصى في الكلى هذا إضافةً إلى عمله الجيد في معالجتها ، و ذلك يرجع إلى احتواء الليمون على نسبة عالية من سترات البوتاسيوم الطبيعية ، و التي تعد الحل الأمثل للحصى ، و ذلك يرجع إلى عملها على تثبيط عملية تشكيل حجارة الكالسيوم علاوة على تفتيتها العالي لتلك الحصوات الصغيرة ، و ذلك من أجل منع تشكل حصوات أكبر منها .

ثالثاً :- يعمل الليمون كمساعد جيد في عملية التفتيت الخاصة بالحصى المتشكلة في الكلى ، و بالتالي إذابتها مما ينتج عنه تسهيل عملية انتقالها من الكلى إلى المثانة ، و من ثم البول .

رابعاً :- يعمل عصير الليمون على زيادة كمية البول ، و ذلك يرجع لمساعدته على تكون المياه ، و بالتالي خروج الحصى من البول .

خامساً :- يعد عصير الليمون ذلك المطهر الطبيعي الجيد ، و الفعال ، و ذلك نظراً لقيامه بمنع نمو البكتيريا في الكلى ، و بالتالي يقلل بشكل كبير من فرصة تكون الحصى أو حتى حدوث أي التهابات بولية .

الوصفات الخاصة بالليمون لعلاج حصى الكلى :- يوجد عدداً من الوصفات الطبيعية التي يتم فيها استخدام الليمون في علاج حصى الكلى ، و من أهم تلك الوصفات :-

وصفة عصير الليمون :– و هي عبارة عن تناول المريض ما يعادل كوباً من عصير الليمون ، و ذلك بمعدل مرتان يومياً أو من خلال إذابة ما مقداره كوباً من الليمون في (2) لتر من الماء ، و بالإمكان إضافة السكر إليه أو حتى عن طريق شرب ماء الليمون بل أنه بالإضافة إلى ذلك فبالإمكان وضع عصير الليمون على الأطعمة مثال الأسماك بأنواعها ، حيث سيعمل الليمون بشكل قوي وفعال على التخفيف من وتيرة الألم الخاصة بالحصى هذا علاوة على عمله الجيد في زيادة صحة الكليتان .

وصفة عصير الليمون مع خل التفاح :- و تلك الوصفة هي عبارة عن إذابة ما مقداره ملعقة كبيرة من عصير الليمون ، و ملعقة من خل التفاح في داخل كوباً من الماء ، و من ثم تناول هذا المزيج مرة في اليوم .

وصفة الليمون مع زيت الزيتون :- و يمكننا عمل تلك الوصفة عن طريق قيامنا بمزج ما يعادل ربع كوب من الليمون علاوة على ربع كوب من زيت الزيتون الجيد النوعية ، ثم نضيف كوباً من الماء المغلي بشكل مسبق إليهما ، و نقوم بتناول ذلك المزيج بمعدل ثلاثة مرات يومياً ، حيث سيقوم الليمون بعملية التفتيت للحصى بينما سيقوم زيت الزيتون بتسهيل عملية إخراج الحصى ، و ذلك عن طريق تلينه العالي لتلك الأنابيب الضيقة ، و التي تصل بين الكلى ، و المثانة .

وصفة عصير الليمون والريحان والأعشاب القمحية :- و في تلك الوصفة سنقوم أولاً بعملية نقع الأعشاب القمحية مثال الحنطة في كوب من الماء المغلي ثم تأتي عملية إضافة ما يعادل ملعقة كبيرة من الليمون علاوة على ملعقة كبيرة الحجم من الريحان الجاف أو الطازج ، و من ثم سنقوم بترك هذا الخليط لمدة (15) دقيقة ، و ذلك من أجل ضمان نقع كل تلك المكونات بشكل جيد ، و بعدها نقوم بتصفية الخليط من أجل تناوله حيث يفضل شرب ذلك المزيج بمعدل (3) مرات يومياً ، حيث ستعمل تلك الوصفة على زيادة فرصة العلاج من حصى و الشعور بالتحسن العالي .

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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