تحذير لمحبى «الممبار»: أكلة تجيب «سرطان القولون»

شيماء مصطفى

حذر الدكتور مجدى نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، من أكل الممبار، مؤكداً أنه عادة غذائية خاطئة شائعة فى المجتمع المصرى، يؤدى تناوله إلى إصابة جسم الإنسان بالعديد من الأمراض فى الجهاز الهضمى أخطرها سرطان القولون.

وقال «نزيه»، لـ«الوطن»، إن غالبية المصريين يعشقون أكل الـ«animal organic» بكل أنواعه: «الفشة والكرشة والممبار ولحمة الرأس والكوارع والطحال»، لكنه شدد على أن جميعها، فيما عدا «الممبار»، لا تحمل أى أضرار على الجسم، بالعكس يحتوى بعضها على نسبة من البروتين والحديد، لكن الممبار تحديداً عبارة عن ألياف حيوانية تؤذى الجسم وليس لها أى فائدة غذائية على الإطلاق، وأضاف: «الكوارع مثلاً ليس لها أى فائدة كما يشاع، فليس لها أى تأثير على تقوية العظام والركبتين وليست منشطاً جنسياً كما يعتقد المصريون، لكنها ليست مضرة، أما الممبار فهو يحمل الكثير من الأضرار على الصحة»، مطالباً الشعب المصرى بالتخلى عن هذه العادة السلبية التى تسببت فى انتشار أمراض المعدة بنسب مرتفعة: «حتى لو الواحد مربى الحيوان فى بيته، لما يدبحه ياكل كل حاجة فيه إلا الممبار، فخطورة أكله تعادل خطورة الأكل النىء».

المصدر : الوطن

شبكةعيونالإخبارية

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