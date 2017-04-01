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"72 ساعة ضد الغلاء".. حملة لمواجهة الغلاء تبدأ بمقاطعة "الطماطم"

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"72 ساعة ضد الغلاء".. حملة لمواجهة الغلاء تبدأ بمقاطعة "الطماطم" "72 ساعة ضد الغلاء".. حملة لمواجهة الغلاء تبدأ بمقاطعة "الطماطم"

دشن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حملة جديدة بعنوان"مبادرة 72 ساعة ضد الغلاء"؛ لمقاطعة شراء السلع التي ارتفعت سعرها بشكل كبير، في محاولة جديدة للتغلب على ارتفاع الأسعار وجشع كبار التجار، على أن تبدأ اليوم بمقاطعة شراء الطماطم.
 
وأوضح مستخدمو الموقع، في منشور، أن الحملة تبدأ اليوم بمقاطعة شراء الطماطم، لوصول سعرها 10 جنيهات للكيلو.
 
وأيد العديد من مستخدمي "فيس بوك" هذه الحملة، وعلق أحدهم قائلا: "الحل الوحيد إن الشعب يقاطع الأشياء اللي ترتفع أسعارها"، وكتب آخر: "ببساطة، أي حاجة هتغلى هنقاطعها لمدة 72 ساعة".
 
المصدر : الوطن

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