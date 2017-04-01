«العبقري الصغير» يحصد «الجائزة الذهبية» في ملتقى الأبحاث الدولي

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قالت الهيئة العربية للتصنيع، إن مصر حققت إنجازًا جديدًا من خلال حصول عبد الرحمن عمران الملقب بـ«العبقري الصغير» ومبتكر كرسي ذوي الاحتياجات الخاصة المتحرك بحركة العنق على الجائزة الذهبية في فئة الأجهزة الكهربائية والتعويضية بمعرض جنيف الدولي للابتكارات.
وأكدت الهيئة، اليوم السبت، أن هذا الملتقى يعد أكبر ملتقى لعرض البحوث والابتكارات على مستوى العالم. وتشارك فيه كبرى الشركات الصناعية، والإعلانية، والباحثين، والمخترعين من كل الجامعات، والمعاهد لتقديم نتائج أبحاثهم الخاصة بالاختراعات الجديدة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم العبقري الصغير في المؤتمر الشهري للشباب بأسوان، وتعتبر الهيئة العربية للتصنيع هى الداعم الأول له منذ بدء تفكيره في تنفيذ ابتكاره، حيث استقبله الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع في مكتبه ليصدر تعليماته لمصنعي "قادر" للصناعات المتطورة والإلكترونيات على دعمه في تنفيذ ابتكاره.
ودعمت الهيئة "العبقري الصغير" في إنشاء "الكرسي"، وإجراء أبحاث تطويره، وتوفير الإمكانيات التي تجعله قادرا على تطويره، وتحديثه، وتطبيق أفكار جديدة فيه.
وأكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أن معيار تقدم الأمم يقاس بمبديعها ورعايتها للمبتكرين والمخترعين من أبنائها.
بينما قال المهندس عبد الصادق عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن "الهيئة" ساعدت "العبقري الصغير" منذ بدء مشروعه وحتى قبل ساعات قليلة من سفره للعمل على رفع كفاءة كرسيه، حتي يخرج بأفضل صورة تمثل وجهة مشرفة لمصر عالميا.
يذكر أن عبد الرحمن نجح في تصنيع أول كرسي للمعاقين يمكن تحريكه بإشارات المخ، في سابقة علمية جديدة قد تضع مصر في مصاف الدول الكبري في مجال تكنولوجيا أجهزة الحركة الخاصة بالمعاقين.