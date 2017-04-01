«العبقري الصغير» يحصد «الجائزة الذهبية» في ملتقى الأبحاث الدولي

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قالت الهيئة العربية للتصنيع، إن مصر حققت إنجازًا جديدًا من خلال حصول عبد الرحمن عمران الملقب بـ«العبقري الصغير» ومبتكر كرسي ذوي الاحتياجات الخاصة المتحرك بحركة العنق على الجائزة الذهبية في فئة الأجهزة الكهربائية والتعويضية بمعرض جنيف الدولي للابتكارات.

وأكدت الهيئة، اليوم السبت، أن هذا الملتقى يعد أكبر ملتقى لعرض البحوث والابتكارات على مستوى العالم. وتشارك فيه كبرى الشركات الصناعية، والإعلانية، والباحثين، والمخترعين من كل الجامعات، والمعاهد لتقديم نتائج أبحاثهم الخاصة بالاختراعات الجديدة.