أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إنشاء مدينة لصناعة الذهب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

Google+ Print
إنشاء مدينة لصناعة الذهب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنشاء مدينة لصناعة الذهب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه سيتم إنشاء مدينة لصناعة وتشكيل المصوغات الذهبية تابعة للهيئة، والتى تعد نوعا جديدا من الاستثمار فى ، كذلك إنشاء مدينة لتجارة السيارات داخل منطقة تيدا الصينية، موضحا أن الهيئة تتفاوض حاليا مع دولة الصين لوضع نقطة ارتكاز لطريق الحرير فى منطقة العين السخنة، بجانب نقطتى ارتكاز جيبوتى وبيريوس.

وأضاف درويش، خلال كلمته بالمؤتمر الاستثمارى الأول لتجمع دول حزام وطريق الحرير "البريكا" بالقاهرة، والذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم السبت"، إن المنطقة الاقتصادية لديها عدد من الاستثمارات الصينية بمنطقة العين السخنة، خاصة وأن دولة الصين لديها من الإمكانيات التى تؤهلها للقيام بالتنمية والتطوير، كما أن المستثمر الصينى يعتبر أكثر المستثمرين جدية.

شاهد أيضا

وتابع "يوجد حالياً توسعات فى عدد من المصانع الموجودة بالمنطقة بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى المتعاقدة حديثا بالمنطقة مثل مدينة الذهب"، مضيفا أن المنطقة تركز على الصناعات المستقبلية، حيث يتم حاليا التفاوض مع شركات ألمانية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، كما أن المنطقة تتجه لما يعرف باقتصاد "العشر دولارات"، وليس  الدولار الواحد، بهدف تحقيق قيمة مضافة تساعد على تحقيق فائدة أكبر من الخدمات والصناعات بالمنطقة .

وشدد درويش على أنه ليس هناك نية لدعم المستثمرين بالمنطقة فى الكهرباء والطاقة والمياه، لأنه بعد دراسة 7 مناطق منافسة، تأكدت إدارة الهيئة أن أسعارها بلا دعم وهى أسعار منافسة، إلا أنه فى نفس الوقت يتم منح المستثمر مميزات اقتصادية كبيرة، من بينها منحهم الأرض حق انتفاع، كذلك يطلب منهم التصدير للخارج لزيادة العملة الأجنبية بما يخفف الضغط عن البنوك المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك»

«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك»

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري