أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حركة ترقيات جديدة في البترول

Google+ Print
حركة ترقيات جديدة في البترول حركة ترقيات جديدة في البترول

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تغييرات وتنقلات بين قيادات قطاع البترول شملت تكليف كل من المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة خالدة للبترول، نائباً لرئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للإنتاج وتنمية الحقول . 

وتضمنت الحركة أيضا كلا تعيين المهندس خالد السيد موافي مساعد رئيس شركة خالدة للبترول رئيساً للشركة، والجيولوجي علاء عبد الفتاح قاسم البطل مساعد رئيس شركة بدر الدين للاستكشاف رئيساً لشركة عجيبة للبترول.

شاهد أيضا

وتم تعيين المهندس محمود عبد الفتاح رئيس شركة بتروسنان للبترول رئيساً لشركة بتروشهد، والدكتور جيولوجي أشرف يحيى الأمير رئيس شركة بتروشهد رئيساً لشركة بتروسنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة

دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»