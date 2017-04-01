حركة ترقيات جديدة في البترول

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تغييرات وتنقلات بين قيادات قطاع البترول شملت تكليف كل من المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة خالدة للبترول، نائباً لرئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للإنتاج وتنمية الحقول .

وتضمنت الحركة أيضا كلا تعيين المهندس خالد السيد موافي مساعد رئيس شركة خالدة للبترول رئيساً للشركة، والجيولوجي علاء عبد الفتاح قاسم البطل مساعد رئيس شركة بدر الدين للاستكشاف رئيساً لشركة عجيبة للبترول.

شاهد أيضا

وتم تعيين المهندس محمود عبد الفتاح رئيس شركة بتروسنان للبترول رئيساً لشركة بتروشهد، والدكتور جيولوجي أشرف يحيى الأمير رئيس شركة بتروشهد رئيساً لشركة بتروسنان.