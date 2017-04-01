حوار| المستشار عبد المعز إبراهيم للبرلمان: إحنا مش ملطشة

التحرير

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القضاة باقون.. وأعضاء البرلمان زائلون

نحن نعرف النتيجة مسبقا وهى انتصار القضاة على أية فئة ضالة ومضللة

قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلي سابقا، إن القضاة سينتصرون فى معركتهم ضد البرلمان بشأن مشروع القانون المطروح حاليا لتعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مستطردا "إحنا مش ملطشة لحد.. والقضاة باقون وأعضاء البرلمان زائلون".

وأضاف عبد المعز فى حواره لـ"التحرير"، أن تعجل مجلس النواب فى إصدار مشروع قانون لتعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية ثم مشروع قانون آخر لتخفيض سن القضاة يشير إلى وجود شبهات كبيرة، متسائلا: لمصلحة من يتدخل البرلمان الحالي فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟"، موضحا أن الرئيس يجب أن يتدخل لحسم تلك الأزمة.

وإلى نص الحوار

- ما تعليقك على مشروع القانون المطروح فى البرلمان بشأن تعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟

الأقدمية المطلقة قاعدة معتبرة ومحترمة بين جميع القضاة، لا ينازع فيها أحد إطلاقا، ومحكمة النقض منذ إنشائها يتولى رئاستها أقدم أعضائها، وكذلك الأمر بالنسبة لمحاكم الاستئناف، وهو تقليد قضائي وصل إلى حد التقديس بين القضاة، ولا نفهم لماذا ينبري مجلس النواب فى هذا الوقت تحديدا محاولا هدم هذه القاعدة التى كانت أساسا من أسس قيام السلطة القضائية والعمل على رسوخها وتقويتها فى وجه السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

ما مصلحة مجلس النواب فى أن يكون رئيس مجلس القضاء أحدا آخر غير أقدم القضاة إلا اذا كانوا يرغبون فى تعيين من يشاء ورفض من يشاء بغير حساب؟

- إذن تقصد أن مشروع القانون المقدم بمثابة اعتداء على حق أصيل من حقوق القضاة؟

بالطبع، أنا شخصيا مندهش مما يُثار حاليا.. "راجل بقاله 50 سنة على المنصة، يقول حكمت المحكمة، ويحيا العدل، وأن الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، ثم نأتي له فى آخر شهرين فى عمله ونقول له: إنت وحش، فهل هذا يعقل؟

لذلك أتساءل: هل قرار التخطي سيكون مسببا وسُيكتب له أسباب، وهل سيجوز الطعن أمام مجلس القضاء، وهو ما يعني التعسف الشديد من مجلس النواب والسلطة التنفيذية، نعين من نشاء ونعزل من نشاء بغير حساب".

لا أفهم ما أسباب تسرع وتعجل البرلمان فى هذا الأمر بشكل يثير الشبهات الكبيرة حول مشروع القانون المقدم، وأقولها صراحة "القضاة باقون وأعضاء مجلس النواب زائلون".

- كيف تنظر إلى مشروع القانون الذى يعتزم النائب محمد أبو حامد تقديمه بشأن خفض سن القضاة؟

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أريد فى البداية أن أوضح شيئا رئيسيا فى هذه النقطة، أولها أن سن القضاة تم رفعها على درجات ومراحل وليست دفعة واحدة حتى وصلت إلى 70 عاما، والرفع تم بقانون، ولكي يتم تعديله لابد أن يتم بقانون أيضا.

حينما تم رفع السن كان له تأثير جيد فى إنهاء القضايا المتراكمة أمام محاكم الاستئناف، وهى ليست عليها قضايا متراكمة حاليا، غير القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات نتيجة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فقط لا غير، أما فيما عدا هذه المجموعة التى لها ظروف خاصة نتيجة طلبات المحامين بالتأجيل والطعن بالنقض وغيرها، فلا توجد قضايا متراكمة.

أؤكد أن رفع سن القضاة إلى السبعين تسبب فى إنجاز كل القضايا القديمة، لأنها تتعلق بالمستشارين وليس بقضاة المحاكم الابتدائية، والعبث بسن القضاة يعني العودة إلى تراكم القضايا مرة أخرى لمحاكم الاستئناف، وكنا نتمنى من مجلس النواب أن يقوم بوضع قانون لسرعة إجراءات التقاضي بدلا من الدخول فى تلك القضايا.

- عدد كبير من القضاة انتقدوا البرلمان وطالبوه بالتفرغ لمشروع القوانين الخاصة بتسريع إجراءات التقاضي بدلا من التدخل فى شئون القضاة.. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟

بالفعل، كان من الأجدى لمجلس النواب أن يتفرغ وبجدية لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وكل القوانين التى من شأنها العمل على سرعة الفصل فى القضايا الجنائية المنظورة أمام المحاكم وخاصة القضايا الخاصة بثورتي 25 يناير و30 يونيو، والتى يعاني المتهمون والجمهور من بطء إجراءات التقاضي فيها وكذلك يعاني القضاة، لأن فى سرعة الفصل فى هذه القضايا ووضع حد لها إنهاء الكثير من المشكلات.

- نادي القضاة عقد اجتماعا طارئا انتهى إلى تحديد موعد للقاء الرئيس لحل الأزمة.. كيف تنظر إلى تلك المعركة؟

دخل القضاة معارك كثيرة مع السلطة التنفيذية، بدأت بالاعتداء على قضاة مجلس الدولة وضرب الدكتورعبد الرزاق السنهوري سنة 1954 و1955 وانتصر قضاة مجلس الدولة، كما اعتدت السلطة التنفيذية ومعها السلطة التشريعية على القضاة عام 1969 فيما عرف بمذبحة القضاة، وخرجت السطة القضائية مرفوعة الرأس منتصرة فى هذه المعركة.

دائما ما ينتصر القضاة في معاركهم ضد السلطتين التنفيذية والتشريعية لأسباب عديدة أهمها أنهم يقفون على أرض صلبة ويدافعون عن الحق والعدل وسيادة القانون وهو ما يتعطش إليه الشعب المصري، وليس للقضاة أية مصلحة شخصية أو خاصة فى هذا الأمر، وظهر ذلك جليا عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لأن جميع الفئات والهيئات طالبت بامتيازات، والقضاة وحدهم صمدوا أمام هذا التيار الجارف، بل كانوا محل اعتداء عليهم، فتم إغلاق المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من إصدار أحكام، وتم إغلاق المحاكم الجزئية والابتدائية بالجنازير والأقفال، ورغم ذلك انتصر القضاة رغم الاعتداء عليهم، فنحن نعرف النتيجة مسبقا، وهى انتصار القضاة على أية فئة ضالة ومضللة.

وأذكر أيضا أنه سبق واعتدت السلطة التشريعية على القضاة بأنْ حاولت نزع كثير من اختصاصات السلطة القضائية، حينما أرادوا عمل لجان تقوم بنفس دور السلطة القضائية، ولكن تم إلغاؤها لأن "الناس كانت عايزة قضاة".

- هل ترى أن تدخل الرئيس هو الحل الوحيد لحسم تلك الأزمة نهائيا؟

بالفعل، اليوم جاء دور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باعتباره رئيس الدولة المصرية وليس رئيس السلطة التنفيذية للتدخل لحل تلك الأزمة، لأن دوره كرئيس للدولة هو أن يكون حكما بين السلطات وهو يقدم الصالح العام ونثق به ثقة عمياء، وأنوه بأنه فى يوم من الأيام كان رئيس الجمهورية عدوًّا للقضاة -أقصد محمد مرسي- إذ عصف بالقانون والقضاة، لذلك أتساءل: ماذا تريدون الآن؟