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بالفيديو.. سر عمارة الأشباح بوسط البلد

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بالفيديو.. سر عمارة الأشباح بوسط البلد بالفيديو.. سر عمارة الأشباح بوسط البلد

رصدت كاميرا 7 قناة "اليوم السابع" المصورة، حقيقة عمارة الأشباح المهجورة بوسط البلد، والتى رغم احتلالها لموقع متميز بشارع رمسيس أمام محطة أحمد عرابى، إلا أنها خالية من السكان منذ إنشائها على يد كبرى شركات المقاولات لأكثر من عشرين عاما.
 
حكايات المواطنين عن تللك العمارة شملت أنها ملك كل من "أحد قيادات النظام السابق، وأحد الأثرياء العرب"، وأنهما فور بنائها تركوها، ما أدى لنسج العديد من القصص المرعبة حول أصوات تأتى من نوافذها، أو صرخات تنطلق ليلا.
 
حارس العقار رفض التسجيل لكنه أيضا لم يؤكد أو ينفى ما تردد حول العمارة التى يحرسها منذ إنشائها، فهو يقيم بالدور الأول، خلاف ذلك لم يصعد إلى بقية الأدوار بسبب بناء حائط بداية من الدور الثانى يمنع الصعود لبقية الأدوار بالعمارة.
 
 
المصدر : اليوم السابع

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