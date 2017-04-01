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زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق

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زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق

لا تزال أصداء شائعة زواج الهضبة من دينا الشربينى، تلقى بظلالها على الساحة الفنية، خاصة فى ظل تجاهل الهضبة ودينا الرد على تلك الأخبار.
 
«الدستور» يكشف تفاصيل جديدة، تخص الهضبة عمرو دياب وعلاقته بزوجته زينة عاشور، التى وصلت مؤخرًا لطريق مسدود، ليس بسبب شائعات زواجه من دينا فقط، ولكن لأسباب أخرى، أبرزها تركه الدائم لها ولأبنائها فى لندن وعدم إقامته معهم طيلة الوقت، إضافة إلى إصراره على عدم اصطحابهم معه فى زياراته الدائمة إلى دبى.
 
مصادر مقربة كشفت لـ«الدستور» أن هذه الأمور تسببت فى انفصال الهضبة وزوجته زينة عاشور بشكل شبه رسمى، إلا أنه يخشى إعلان الخبر فى الوقت الحالى، حتى لا تتأكد شائعات زواجه من دينا الشربينى. وأشارت المصادر إلى أنه أثناء آخر زيارة له فى لندن، رفضت إقامته معها فى الشقة، كما قامت بتسليمه كل متعلقاته الشخصية وطالبته بالابتعاد عنها بشكل نهائى، وهو ما جعل عمرو دياب يشترى شقة صغيرة ليقيم بها أثناء وجوده فى لندن، إضافة إلى وضع متعلقاته بها، بعد طرد زوجته له.
 
ما أكدته المصادر أن عمرو دياب عاد مؤخرًا من لندن إلى دبى، وقرر الابتعاد لفترة عن ، حتى تهدأ الأمور حوله، مشيرة إلى أنه اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم تقديم الفيلم السينمائى الذى كان يجهز له مع المخرج طارق العريان، إضافة إلى توقف مشروع مسلسل «الشهرة» بشكل نهائى.
 
كانت زوجة عمرو دياب وأبناؤه قد ألغوا متابعتهم له من موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» و«إنستجرام»، فى رسالة واضحة منهم لإعلان غضبهم مما يقوم به فى الفترة الأخيرة.
 
المصدر : الدستور

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