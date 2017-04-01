نائب منتقدًا منع وفد سياحي من دخول القلعة بسبب الـ"تي شيرتات": تحجر وفساد

كتب- أحمد علي:

انتقد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، منع موظفين لوفد سياحي ألماني من أكبر الشركات الألمانية من دخول قلعة صلاح الدين الأيوبي بسبب ارتداهم "تي شيرتات" عليها اسم الشركة الخاصة بهم.

وقال عبد العزيز - في بيان له اليوم السبت- إن الفساد لا يقتصر على سرقة فقط بل يمكن أن يتمثل في سوء الإدارة أو تخلف بعض الموظفين، مؤكدًا أن ما حدث ليس بيروقراطية بل هو تحجر وصل إلى عقول بعض البشر، على حد قوله.

واستطرد النائب: "بعد جهد كبير ومعاناة لبعض القائمين على صناعة السياحة في مصر بأمل لدينا، ولديهم في عودة مصر لمكانها الطبيعي بإمكانيتها العظيمة في مجال السياحة، وفي ظل مؤامرة خبيثة تكاتفت فيها قوى عالمية ودول بعينها في ظل ظروف غريبه نمر بها نجد موظفيين في أماكن سياحية يحكمون على وفد سياحي ألماني من أكبر الشركات العالمية بالمنع من دخول القلعة".

وأكد النائب خالد عبد العزيز، أن منع الوفد السياحي الألماني من دخول القلعة، وإجبارهم على العودة بسبب الـ"تشيرتات" يؤكد أن وزارة سياحة والموظفيين بها من عالم آخر، على حد تعبيره.