أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

Google+ Print
برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

مصراوي Masrawy

النائب محمد عبد الله زين الدين

كتب- أحمد علي:

‏‫طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن إدكو وأبوحمص بمحافظة البحيرة، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار فوري بوقف تصدير الأسماك، نظرًا لوصول سعر كيلو سمك البلطي من الحجم الصغير لـ 40 و50 جنيهًا في محافظة البحيرة، والتي تعتبر واحدة من المحافظات المنتجة للأسماك.

وقال زين الدين - في بيان عاجل قدمه السبت، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب - إن "فاشلة"، وأصبحت غير قادرة على مواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطنون، خاصةً "الغلابة" الذين أصبحوا لاحول ولاقوة لهم، على حد قوله.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أنه لن يتم وقف جنون الأسماك، خاصةً أسماك الغلابة من البلطي إلا من خلال اتخاذ قرار فوري من قِبل الحكومة بوقف تصدير الأسماك، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتخذ رئيس الوزراء هذا القرار فمن الأشرف له أن يتقدم باستقالته من منصبه طالما ليست لديه القدرة على مواجهة المشكلات التي يعاني منها فقراء وبسطاء .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري