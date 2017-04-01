برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

كتب- أحمد علي:

‏‫طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن إدكو وأبوحمص بمحافظة البحيرة، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار فوري بوقف تصدير الأسماك، نظرًا لوصول سعر كيلو سمك البلطي من الحجم الصغير لـ 40 و50 جنيهًا في محافظة البحيرة، والتي تعتبر واحدة من المحافظات المنتجة للأسماك.

وقال زين الدين - في بيان عاجل قدمه السبت، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب - إن الحكومة "فاشلة"، وأصبحت غير قادرة على مواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطنون، خاصةً "الغلابة" الذين أصبحوا لاحول ولاقوة لهم، على حد قوله.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أنه لن يتم وقف جنون أسعار الأسماك، خاصةً أسماك الغلابة من البلطي إلا من خلال اتخاذ قرار فوري من قِبل الحكومة بوقف تصدير الأسماك، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتخذ رئيس الوزراء هذا القرار فمن الأشرف له أن يتقدم باستقالته من منصبه طالما ليست لديه القدرة على مواجهة المشكلات التي يعاني منها فقراء وبسطاء مصر.