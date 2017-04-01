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ضبط مديرة مخزن للمستلزمات الطبية بصحة المنوفية لاتهامها بالاختلاس

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ضبط مديرة مخزن للمستلزمات الطبية بصحة المنوفية لاتهامها بالاختلاس ضبط مديرة مخزن للمستلزمات الطبية بصحة المنوفية لاتهامها بالاختلاس

مصراوي Masrawy

هيئة الرقابة الإدارية

المنوفية - مروة فاضل:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، من ضبط مديرة مخزن للمستلزمات الطبية بمديرية الصحة بالمحافظة لاختلاسها كميات من المستلزمات.

وجرى ضبط المتهمة " س . ز" مديرة مخزن للمستلزمات بمديرية الصحة أثناء بيعها كميات مختلسة من عهدتها تشمل "الخيوط والأبر الجراحية" بمبلغ يقدر بنحو 50 ألف جنيه.

وتمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مشترين من القطاع الخاص أثناء استلامهم المستلزمات.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 15يومًا على ذمة التحقيقات.

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