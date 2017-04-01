مدير أمن الجيزة يحتفل مع الأطفال بيوم اليتيم في نادي الشرطة(صور)

كتب - محمد شعبان:

شارك اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم السبت، في الاحتفال بيوم اليتيم.

وأقيم الحفل بنادي الشرطة على ضفاف نهر النيل، في حضور الفنان سامح يسري، والمطربة أمينة.

وخلال الحفل، قدم "العراقي" بعض الهدايا للأطفال الذين أعربوا عن سعادتهم.

كما حضر الاحتفال عدد من قيادات المديرية، إلى جانب العميد سهير والعميد عبير، والرائد هيثم نجم، من إدارة الإعلام والعلاقات العامة.