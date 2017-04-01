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بالفيديو.. ليفربول يحسم ديربي الميرسيسايد بثلاثية

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بالفيديو.. ليفربول يحسم ديربي الميرسيسايد بثلاثية بالفيديو.. ليفربول يحسم ديربي الميرسيسايد بثلاثية

التحرير

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تغلب نادي ليفربول على نظيره إيفرتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في ديربي الميرسيسايد الذي أقيم اليوم السبت، بملعب أنفيلد، بقيادة الحكم أنتوني تايلور، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأحرز الأهداف الثلاثة من جانب ليفربول (ساديو ماني وفيليب كوتينيو وديفوك اوريجي) في الدقائق ( 8 - 31 - 60) على التوالي، فيما أحرز هدف إيفرتون الوحيد ماثيو بنينجتون في الدقيقة 28.

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وبتلك النتيجة، رفع ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، رصيده للنقطة 59، ليصعد المركز الثالث خلف توتنهام هوتسبير الثاني بنفس الرصيد بفارق الأهداف، فيما ظل إيفرتون، بقيادة مديره الفني الهولندي رونالد كومان، في المركز السابع برصيد 50 نقطة.

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التحرير

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