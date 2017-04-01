«أوباميانج» يقود تشكيلة دورتموند أمام «شالكه» في البوندسليجا

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أعلن الألماني ماركوس فاينزيرل المدير الفني لنادي شالكه، والألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند، عن تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم السبت، على ملعب فيلتينس ارينا، في قمة الجولة الـ26 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

شالكه:

حراسة المرمى: فايهرمان

خط الدفاع: كوكي - هوفيديس - ناستاسيتش - كيرير

خط الوسط: ستامبولي - جوريتسكا - بن طالب

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خط الهجوم: تشوبو موتينغ - كاليوري - برجشتالر

بروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: بيشتشيك - سوكراتس - بارترا

خط الوسط: باسلاك - كاسترو - فيجل - شميلزر

خط الهجوم: ديمبلي - أوباميانج - كاجاوا