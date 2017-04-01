رمضان صبحي أساسيًا أمام ليستر سيتي

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أعلن مدرب ستوك سيتي مارك هيوز عن تشكيلة ستوك سيتي التي ستواجه ليستر سيتي على ملعب كينج باور اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة رقم 30 في الدوري الإنجليزي والتي شهدت تواجد رمضان صبحي في التشكيل الأساسي.

ويحتل ليستر سيتي المركز الـ15 برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد ستوك سيتي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، وفيما يلي تشكيل ستوك لمباراة اليوم:

حراسة المرمى: لي جرانت

خط الدفاع: جلين جونسون- ريان شاوكروس- مارتينز إيندي- اريك بيترز

خط الوسط: جلين ويلان- رمضان صبحي- جوناثان وولترز

خط الهجوم: سايدو بيرهاينو- ماركو أرناتوفيتش

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تشكيل ليستر سيتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: داني سيمبسون- روبيرت هوث- يوهان بن علوان- كريستيان فوتشس

خط الوسط: ويلفريد نديدي- دانيال درينكووتر- رياض محرز- ديماراي جراي

خط الهجوم: شينجي اوكازاكي- جيمي فاردي