أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رمضان صبحي أساسيًا أمام ليستر سيتي

Google+ Print
رمضان صبحي أساسيًا أمام ليستر سيتي رمضان صبحي أساسيًا أمام ليستر سيتي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن مدرب ستوك سيتي مارك هيوز عن تشكيلة ستوك سيتي التي ستواجه ليستر سيتي على ملعب كينج باور اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة رقم 30 في الدوري الإنجليزي والتي شهدت تواجد رمضان صبحي في التشكيل الأساسي.

ويحتل ليستر سيتي المركز الـ15 برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد ستوك سيتي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، وفيما يلي  تشكيل ستوك لمباراة اليوم:

حراسة المرمى: لي جرانت

خط الدفاع: جلين جونسون- ريان شاوكروس- مارتينز إيندي- اريك بيترز

خط الوسط: جلين ويلان- رمضان صبحي- جوناثان وولترز

خط الهجوم: سايدو بيرهاينو- ماركو أرناتوفيتش

شاهد أيضا

تشكيل ليستر سيتي: 

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: داني سيمبسون- روبيرت هوث- يوهان بن علوان- كريستيان فوتشس

خط الوسط: ويلفريد نديدي- دانيال درينكووتر- رياض محرز- ديماراي جراي

خط الهجوم: شينجي اوكازاكي- جيمي فاردي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة

دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»