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إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:38 مساءً
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:36 مساءً
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:34 مساءً
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:33 مساءً
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:33 مساءً
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:33 مساءً
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:33 مساءً
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 06:33 مساءً
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:33 مساءً
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:33 مساءً
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السفيرة عزيزة - سناء منصور: تعليقاً على حادث التحرش بفتاة الزقازيق فين الأخلاق ايه اللي حصل للمصريين
DMC
DMC
السبت 01 أبريل 2017 03:52 مساءً
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