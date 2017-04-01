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سكرتير نيابة الأميرية تاجر مخدرات بالمرج

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سكرتير نيابة الأميرية تاجر مخدرات بالمرج سكرتير نيابة الأميرية تاجر مخدرات بالمرج

مصراوي Masrawy

الأقراص المخدرة

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ألقى ضباط مباحث المرج، القبض على سكرتير نيابة الأميرية الجزئية، "إسماعيل.إ"، ٤٦ سنة، ومقيم بمنطقة الزاوية الحمراء، وبحوزته 100 قرص مُخدر ومبلغ مالي بموقف المرج الجديدة واعترف بالاتجار في الأقراص المخدرة وانه حاصل على اجازة مرضية من العمل منذ شهر مايو في العام الماضي.

وقال مصدر أمني، إن التفاصيل بدأت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، بموقف المرج الجديدة دائرة القسم، تمكن من ضبط المتهم السابق اتهامه في قضيتين أخرهما 10072 لسنة 2010م الزيتون " مخدرات.

اعترف المتهم أمام المقدم محمود الأعصر، رئيس مباحث المرج، بالاتجار في الأقراص المخدرة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، بإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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