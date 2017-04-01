بالصور.. بعد إغلاق أبوابها.. سوق "شيديا" بالإسكندرية بلا أسماك

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن بائعو السمك بسوق شيديا بمنطقة كامب شيزار بالإسكندرية، اليوم السبت، إضرابهم عن العمل، احتجاجا على ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الماضية.

وأغلق 20 محلا لبيع لأسماك أبوابه داخل السوق الشعبى، بالتزامن مع دعوات للمواطنين لمقاطعة شراء الأسماك، لإجبار البائعين على تخفيض أسعارها.

وتوقفت حركة بيع وشراء الأسماك داخل السوق بشكل كامل، بعدما فوجىء المواطنون بإغلاق المحلات، وهو ما برره الباعة بأنه وسيلة لإجبار من أسموهم بـ"التجار الكبار" لتخفيض الأسعار.

ومن جانبه، قال الحاج أحمد بدراوي، تاجر أسماك بسوق شيديا، إن عزوف المواطنين عن شراء الأسماك بعد إرتفاع أسعارها كبدهم خسائر فادحة مما دفعهم لإغلاق محلاتهم.

ووصف"بدراوى" باعة السمك بالضحايا، قائلا:"إحنا زى المواطن وارتفاع الأسعار سببه التجار الكبار وليس لنا ذنب"، مؤكدا على تضامنهم مع حملة مقاطعة الأسماك بسبب الأسعار.