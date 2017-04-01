منى محرز تطرح خريطة تصنيفية للأسماك لدعم الاستثمار في مجال الاستزراع

كتب- أحمد مسعد:

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة عمل خريطة تصنيفية للأسماك، يستفيد منها راغبو الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في مصر، بحيث توضح تلك الخريطة الأماكن الصالحة للاستزراع، ونوعيات وأصناف الأسماك التي تصلح لتلك الأماكن.

جاء ذلك خلال زيارتها الميدانية للمفرخ السمكي، ومعمل بحوث الثروة السمكية بالعباسة في محافظة الشرقية، يرافقها الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، واللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تفقدوا الأقسام والمعامل الفرعية التابعة للمعمل، والتقوا عددا من الباحثين في التخصصات المختلفة، للاستماع إلى طبيعة عملهم.

وقالت نائب وزير الزراعة إن الوزارة لديها خطة طموحة لتنمية الثروة السمكية في مصر، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وعلاج كل المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والعمل على إنتاج سلالات جديدة مقاومة للأمراض.

والتقت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الوفد الأفريقي التابع لمنظمة أبيار، خلال زيارته للمعمل، للتعرف عن قرب على دور المعمل، والتعرف على الأمراض التي تصيب الأسماك وكيفية التغلب عليها، حيث أشاد الزائرون بالتقدم الذي وصلت إليه مصر في مجال الاستزراع السمكي والوقاية من أمراض الأسماك وتشخيصه مبكراً وتوفير العلاجات المناسبة.