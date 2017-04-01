وزير الأوقاف: عودة ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين خلال رمضان

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إعادة تنظيم المجلس ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين يوميًا بعد صلاة العشاء خلال شهر رمضان؛ لعقد لقاءات ثقافية وفكرية مع المثقفين والبرلمانيين والسياسيين والمختصين في مختلف المجالات وذلك بعد توقفه لعدة أعوام تأكيدا لاستعادة مصر كامل أمنها واستقرارها.

وقال وزير الأوقاف- في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت- أنه سيتم كذلك خلال شهر رمضان عقد ملتقى للفكر الإسلامي بمشاركة الأئمة المتميزين على مستوى محافظات الجمهورية وعشرات الآلاف من الدروس الدينية وتنظيم القوافل الدعوية خلال الشهر الكريم.

وذكر أن إدارة البر بالوزارة ستقوم بتوزيع 100 ألف شنطة من السلع الغذائية بالمجان على الأسر الأكثر فقرا بمختلف المحافظات خاصة في الوجه القبلي والبحري.

وأشار إلى أن خطة الوزارة خلال شهر رمضان تتضمن تنظيم ملتقى القيم والأخلاق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حيث يلتقي كبار الأئمة والمثقفين والعلماء مع شباب مصر بمركز شباب الجزيرة..موضحا أن برنامج عمل الوزارة خلال شهر رمضان يقوم على محور الدعوة وصيانة المساجد وإعدادها وترتيبها ومحور الأنشطة الثقافية والفكرية من خلال عقد الندوات إضافة إلى البرامج الاجتماعية والتنموية.

والتقى وزير الأوقاف، اليوم، أعضاء لجنة الدعوة وتجديد الخطاب الديني لإعداد موضوعات خطب الجمعة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان. وقرر تنظيم مسابقة علمية بين الأئمة والعلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن الديني لاقتراح موضوعات خطب الجمعة واختيار أفضلها.