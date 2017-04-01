وزير الأوقاف: خطة أمنية بالتنسيق مع الداخلية والآثار لتأمين المساجد الأثرية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيعقد خلال اليومين المقبلين، اجتماعًا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والآثار لوضع خطة أمنية محكمة لتأمين المساجد الأثرية بعد أن شهدت خلال الفتره الأخيرة العديد من وقائع السرقات بحيث يكون لكل مسجد أثري مسئول أمني.

وأضاف جمعة- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، السبت، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية- أنه سيتم تعيين مسئول إداري لكل مسجد من المساجد الكبرى يكون مهمته تسيير أعمال المسجد إداريا وتأمينه، ومتابعة كل شئون المسجد بحيث يتفرغ الإمام للعمل الدعوي فقط ولا ينشغل بأشياء أخرى تبعده عن عمله الأساسي.