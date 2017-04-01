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الإفتاء تحذر المصريين من المشاركة في "كذبة أبريل": لا تشارك في الكذب

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الإفتاء تحذر المصريين من المشاركة في "كذبة أبريل": لا تشارك في الكذب الإفتاء تحذر المصريين من المشاركة في "كذبة أبريل": لا تشارك في الكذب

مصراوي Masrawy

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

حثت دار الإفتاء المصرية، المسلمين على عدم المشاركة في ما يسمى بـ"كذبة أبريل"، التي تنتشر مع بداية الشهر كل عام.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها السبت، "أن المسلم لا يكون كذابا"، موجهة رسالة لكل مسلم قائلة: "لا تشارك في الكذب".

ويحتفل الأوروبيون منذ القرن التاسع عشر ميلاديًا بـما يعرف بـ"كذبة أبريل" أو يوم الكذب في الأول من الشهر الرابع من السنة الميلادية كل عام، من خلال الخدع وإطلاق النكات. ويسمى ضحايا ذلك اليوم بـ"أغبياء كذبة أبريل".

وتشارك وسائل إعلام وصحف ومجلات في الكذب أيضاً، بأن تنشر أخبارا ملفقة أو قصصا وتقارير ليست لها أي أساس من الصحة. وانتقلت هذه المناسبة إلى الدول العربية، حيث أخذ شباب بالمشاركة فيها كل عام.

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